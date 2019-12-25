Еще три больницы в Петербурге возобновят штатную работу с 27 июля

При этом мест для вновь пребывающих пациентов должно быть достаточно.

Медучреждения в Петербурге, перепрофилированные под прием пациентов с коронавирусом, начинают возвращаться к привычному режиму работы. Так, с понедельника, 27 июля, временные стационары закроются в трех больницах. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева.

Начиная с предстоящей недели, штатный режим возобновится в Мариинской больнице, Городской многопрофильной больнице №2 и Городской больнице имени Н.А. Семашко. В общей сложности будут освобождены 1,5 тысячи коек.

По словам Эргашева, стационары для лечения COVID-19 будут постепенно перейдут на оказание экстренной помощи. Несмотря на это, в городе будет сохранено достаточное количество коек для поступающих пациентов с коронавирусом.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге 4-летний ребенок мог заразиться коронавирусом повторно.

Фото: Piter.TV