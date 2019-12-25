В Петербурге 4-летний ребенок мог заразиться коронавирусом повторно

После нескольких отрицательных тестов у малыша все же подтвердилось наличие болезни.

Врачи Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета обнаружили подозрение на повторный случай заражения COVID-19 у 4-летнего пациента. Об этом сообщило издание "КП-Петербург".

Известно, что ребенок имеет сопутствующую болезнь, которая связана с онкологией крови. В общей сложности мальчик проходил курс терапии в течение месяца. Его тест оказался положительным после нескольких отрицательных проб.

По словам Светланы Банновой, возможность повторного инфицирования сейчас проверяется. Теоретически возможно, что количество инфекции в организме снизилось на непродолжительное время, поэтому тесты не смогли выявить ее сразу.

Также комментарий по поводу необычного случая дала профессор кафедры поликлинической педиатрии Мария Ревнова. Медик отметила, что коронавирус может протекать у детей в необычной форме, вызывая Кавасаки-подобный синдром. Эта болезнь негативно воздействует на работу сердца и сосудов и может даже привести к смерти. Отметим, что подобные осложнения могут проявиться у малыша любого пола.

Ранее мы рассказали о том, что от коронавируса в Петербурге погибли еще 28 человек.

Фото: Piter.TV