От коронавируса в Петербурге погибли еще 28 человек

В целом за сутки в России выявили 146 новых летальных исходов.

За последние сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 146 человека. Об этом утром 25 июля сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с COVID-19.

Больше всего умерших за указанный период зафиксировали в Петербурге – 28 человек. Далее следуют Москва (14) и Свердловская область (11).

Всего в России выявлено 806 720 случаев коронавируса. За весь период от COVID-19 скончались 13 192 человека, выписаны по выздоровдлению 597 140 пациентов.

Ранее мы сообщали, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Тест на коронавирус за последние сутки сдали более 16 тысяч человек.

Фото: Piter.tv