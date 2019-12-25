Почти 17 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге за сутки

Более 1,2 тысяч человек находятся на самоизоляции.

По данным на утро субботы, 25 июля, за минувшие сутки в Петербурге 16894 человека были обследованы на коронавирус. Под наблюдением медиков находятся 1718 человек.

Как уточнили в пресс-службе Смольного, среди них 152 человека находятся в обсерваторе, 1238 – на самоизоляции, а 328 – контактные.

По номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом поступило и обработано 259 вызовов. В службу экстренных вызовов 112 зафиксировано еще 52 обращения. О прибытии из другой страны на территорию России сообщили десять человек. В Городскую службу скорой помощи направлено десять обращений, в полицию – четыре. Остальные вопросы касались справочного характера.

Ранее мы сообщали о том, что коронавирус у жителей Ленобласти чаще стал проходить бессимптомно. В связи с этим предложено проведение телеконсультаций с врачами.

Фото: Piter.tv