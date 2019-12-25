Коронавирус у жителей Ленобласти чаще стал проходить бессимптомно

В связи с этим предложено проведение телеконсультаций с врачами.

В Ленинградской области продолжается постепенное снижение количества случаев коронавирусной инфекции. Тем не менее, имеющиеся данные 11-ти лабораторий показывают, что новые зараженные все чаще переживают болезнь без каких-либо симптомов. Об этом сообщил председатель регионального комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Наличие большого количество бессимптомных случаев означает, что риск заражения увеличивается, так как многие не знают о том, что заражены. Из сложной ситуации есть выход – внедрение удаленных телемедицинских консультаций.

Кроме того, по словам Сергея Вылежагина, число граждан со средней и тяжелой формами заболевания резко уменьшилось за последние месяцы. На данный момент в регионе развернуто 1678 коек, из которых 1219 осуществляют прием пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 30 человек.

Ранее мы рассказали о том, что новый случай коронавируса в Ленобласти впервые привез отдыхающий из Крыма.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области