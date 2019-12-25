Новый случай коронавируса в Ленобласти впервые привез отдыхающий из Крыма

Всем жителям, недавно вернувшимся с отдыха в других регионах, рекомендовано сделать тесты.

В Ленинградской области зафиксирован первый завоз COVID-19 от жителя, вернувшегося с отдыха в Крыму. Об этом сообщила глава регионального Роспотребнадзора Ольга Историк в ходе заседания областного правительства в четверг, 23 июля.

Также руководитель ведомства отметила, что в регионе происходит постепенное снижение заболеваемости внебольничной пневмонией. Количество пациентов с таким диагнозом сократилось втрое, тем не менее, проблема остается на повышенном контроле.

Также Историк подчеркнула, что в связи с новым случаем проявления заболевания у человека, отдыхавшего на юге России, каждому жителю региона рекомендовано проходить тестирование по возвращении из отпуска.

Ранее мы рассказали о том, что бюджет Ленобласти опустел на 8,5 миллиардов рублей во время эпидемии коронавируса.

Фото: Piter.TV