Бюджет Ленобласти опустел на 8,5 миллиардов рублей во время эпидемии коронавируса

Правительство намерено сокращать затраты на технику и праздники.

За время действия противоэпидемических мер на территории Ленинградской области бюджет региона сильно пострадал. Так, казна уже переживает убытки в 8,5 миллиардов рублей по НДФЛ и налогу на прибыль. Об этом сообщил вице-губернатор Роман Марков во время заседания областной администрации.

Первоначально кризис обсудили на совещании комитета финансов. Марков подчеркнул, что ущерб стремительно растет – на прошлой неделе недобор в бюджете составлял 5,7 миллиардов. Подобного урона экономике не было зафиксировано со времен Второй Мировой войны.

Также регион пережил кризис в сфере здравоохранения. Убытки в этой сфере составляют 3 миллиарда рублей.

В ответ на неприятные новости Александр Дрозденко согласился с тем, что время массовых развлекательных мероприятий во всех районах Ленинградской области еще не пришло. Кроме того, правительство планирует сэкономить на закупках мебели, компьютерной техники и транспорта. Работа с социальными объектами, которые необходимы всем жителям, будет вестись в прежнем режиме.

Ранее мы рассказали о том, что с 27 июля в Ленобласти заработают все торговые центры.

Фото: Piter.TV