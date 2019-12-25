С 27 июля в Ленобласти заработают все торговые центры

Тем не менее, для магазинов внутри по-прежнему будет действовать ряд ограничений.

С понедельника, 27 июля, в Ленинградской области возобновится работа абсолютно всех торговых центров. Информация об этом указана в тексте постановления, подписанном губернатором Александром Дрозденко.

Ограничения по площади непосредственно магазинов в ТЦ сохраняются для районов Так, "красной" и "желтой" зон: работа разрешена только торговым точкам, площадь которых не превышает 800 квадратных метров. Предприятия общественного питания смогут продолжить работу только на вынос.

Кроме того, будет действовать ограничение по числу покупателей – каждые 8 квадратных метров помещения может занимать только один клиент.

Актуальным для посетителей и работников всех ТЦ остается и соблюдение "масочного" режима.

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Фото: Piter.TV