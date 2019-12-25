В Кудрово приступили к возведению моста через Оккервиль

Четырехполосная переправа будет подходить для всех видов транспорта.

В Кудрово начались работы по строительству четырехполосного моста через реку Оккервиль. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Переправа станет завершающим элементом городской транспортной сети. Также откроется проезд к нескольким социальным объектам - школе, детским садам и будущему отделению полиции.

На данный момент у места проведения работ установлен забор. Ведется подготовка к началу строительных мероприятий.

Добавим, что мост будет построен при поддержке Дирекции комплексного развития территорий 47-ого региона. Объект будет отвечать требованиям водителей транспорта всех категорий, а также велосипедистов и пешеходов. Удобство создадут даже для обитателей водоема – в русле реки проложат водопропукную трубу.

Отметим, что каждая полоса на мосту будет иметь ширину 3,5 метра. Тротуар займет 3 метра от дороги, а дорожки для велосипедов - 2,5 метра.

Объект должен быть сдан в эксплуатацию не позднее марта 2021 года.



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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области