В Кудрово приступили к возведению моста через Оккервиль

В Кудрово начались работы по строительству четырехполосного моста через реку Оккервиль. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.
Переправа станет завершающим элементом городской транспортной сети. Также откроется проезд к нескольким социальным объектам - школе, детским садам и будущему отделению полиции.
На данный момент у места проведения работ установлен забор. Ведется подготовка к началу строительных мероприятий.
Добавим, что мост будет построен при поддержке Дирекции комплексного развития территорий 47-ого региона. Объект будет отвечать требованиям водителей транспорта всех категорий, а также велосипедистов и пешеходов. Удобство создадут даже для обитателей водоема – в русле реки проложат водопропукную трубу.
Отметим, что каждая полоса на мосту будет иметь ширину 3,5 метра. Тротуар займет 3 метра от дороги, а дорожки для велосипедов - 2,5 метра.
Объект должен быть сдан в эксплуатацию не позднее марта 2021 года.
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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области
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