На создание новых туристических проектов в Ленобласти выделено более 23 миллионов рублей

Места притяжения туристов обустроят в нескольких районах.

Правительство Ленинградской области выделит 23 миллиона 970 тысяч рублей на создание новых проектов в сфере туризма. Об этом сообщило издание "АиФ-Петербург".



Планируется, что воплощением идей займутся 17 местных некоммерческих организаций. Наиболее масштабный проект будет реализован в Новой Ладоге на родине знаменитого военачальника Александра Суворова: накануне 290-летия со дня рождения полководца там будет высажена аллея. Работы проведут участники объединения. "Аллея Славы - чудо-богатыри"



Кроме того, отдельные проекты будут посвящены жителям Ленинградской области, заставшим Великую Отечественную войну. В деревне Большое Заречье Волосовского района появятся 2 тропы, обустроенные для туристов. Также путешественники смогут погрузиться в атмосферу полевого госпиталя, посетив будущую экспозицию у памятника полуторке в деревне Дусево Кировского района.



Любителей активного отдыха могут заинтересовать проекты в Гатчинском районе. Так, в поселке Тайцы проложат конный маршрут к усадьбе Демидовых, а в поселке Дружноселье появится экомаршрут к усадьбе Петра Витгенштейна.



Ранее мы рассказали о том, что тревел-блогеры показали подписчикам самые туристические места Ленобласти.



Видео: Пресс-служба администрации Ленинградской области