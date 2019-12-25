Тревел-блогеры показали подписчикам самые туристические места Ленобласти

Маршрут включил в себя 5 городов.

Несколько ленинградских тревел-блогеров прогулялась по туристическим местам 47-ого региона. Для подписчиков приготовили видеоэкскурсии по двум туристическим маршрутам - вдоль Ладожского озера и реки Волхов. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Любители путешествий посетили усадьбу Богословка и Александро-Свирский монастырь, осмотрели крепость Корела Пятиречинскиий маяк. Всего маршрут затронул 5 городов Ленобласти - Волхов, Сосновый Бор, Копорье, Ивангород, Кингисепп.

Администрация рекомендует жителям присоединятся к туристическому движению. Для ориентирования на местности рекомендовано скачать бесплатные аудиогиды на сайте.

Ранее мы рассказали о том, что экомаршрут в Приозерском районе Ленобласти вошёл в десятку RUTRAIL.

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области