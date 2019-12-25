Экомаршрут в Приозерском районе Ленобласти вошёл в десятку RUTRAIL

Тропа подходит для пеших и велосипедных прогулок.

Экомаршрут "Гряда Вярямянселькя" занял место топе-10 российского рейтинга RUTRAIL. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Отметим, что за последнее время маршрут был расширен - его длина составляет не 7, а 11 километров. Кроме того, тропу благоустроили специально для туристов. Теперь на ней доступны беседки, смотровые площадки и таблички с информацией.

Специалисты рекомендуют маршрут как пешеходам, так и велосипедистам, поскольку он отличается уникальным ландшафтом: максимальные высоты достигают 90,4 метров.

Добавим, что всего на территории 47-ого региона можно прогуляться по 16-ти экологическим тропам.

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Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области