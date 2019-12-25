Жители Волховского района провели субботник у Горчаковщинского водопада

В общей сложности удалось собрать 2 мешка мусора.

Жители Волховского района организовали стихийный субботник на Горчаковщинском водопаде. Всего удалось собрать 2 мешка с отходами.

Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Волхов".

Также на месте отдыха были установлены ступеньки, предназначенные для спуска детей и пожилых.

Напомним, что Горчаковщинский водопад является одним из самых высоких в Ленинградской области. Недавно Александр Дрозденко разместил видео с природным объектом у себя в Instagram.

Фото: ВКонтакте / podslushano_volhov