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Жители Волховского района провели субботник у Горчаковщинского водопада
Сегодня, 15:49
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lizapoluda

Жители Волховского района провели субботник у Горчаковщинского водопада

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В общей сложности удалось собрать 2 мешка мусора.

Жители Волховского района организовали стихийный субботник на Горчаковщинском водопаде. Всего удалось собрать 2 мешка с отходами. 

Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Волхов". 

Также на месте отдыха были установлены ступеньки, предназначенные для спуска детей и пожилых. 

Напомним, что Горчаковщинский водопад является одним из самых высоких в Ленинградской области. Недавно Александр Дрозденко разместил видео с природным объектом у себя в Instagram. 

Фото: ВКонтакте / podslushano_volhov

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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