Жители Волховского района провели субботник у Горчаковщинского водопада

Жители Волховского района организовали стихийный субботник на Горчаковщинском водопаде. Всего удалось собрать 2 мешка с отходами.
Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Подслушано Волхов".
Также на месте отдыха были установлены ступеньки, предназначенные для спуска детей и пожилых.
Напомним, что Горчаковщинский водопад является одним из самых высоких в Ленинградской области. Недавно Александр Дрозденко разместил видео с природным объектом у себя в Instagram.
Фото: ВКонтакте / podslushano_volhov
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все