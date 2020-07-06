Александр Дрозденко рассказал подписчикам о самом высоком водопаде в Ленобласти

Природный объект расположен в Волховском районе.

В понедельник, 6 июня, глава 47-ого региона Александр Дрозденко поделился со своими подписчиками в Instagram красотами Горчаковщинского водопада, расположенного в Волховском районе. Губернатор опубликовал видеозапись с пожеланием удачной рабочей недели.

Отметим, что водопад у деревни Горчаковщинка достигает 4,5 метра в высоту и по праву носит статус самого высокого в Ленинградской области.

Природный объект вытекает из реки Волхов: полюбоваться на него вживую можно, отправившись к красным песчаникам в лесу.

Ранее мы рассказали о том, что усадьбу Всеволожских ждет поэтапная реконструкция.

Видео: Instaram / drozdenko_au