  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:51
127
lizapoluda
Код вставки плеера

Александр Дрозденко рассказал подписчикам о самом высоком водопаде в Ленобласти

0 0

Природный объект расположен в Волховском районе.

В понедельник, 6 июня, глава 47-ого региона Александр Дрозденко поделился со своими подписчиками в Instagram красотами Горчаковщинского водопада, расположенного в Волховском районе. Губернатор опубликовал видеозапись с пожеланием удачной рабочей недели.

Отметим, что водопад у деревни Горчаковщинка достигает 4,5 метра в высоту и по праву носит статус самого высокого в Ленинградской области. 

Природный объект вытекает из реки Волхов: полюбоваться на него вживую можно, отправившись к красным песчаникам в лесу.

Ранее мы рассказали о том, что усадьбу Всеволожских ждет поэтапная реконструкция.

Видео: Instaram / drozdenko_au

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии