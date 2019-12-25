Усадьбу Всеволожских ждет поэтапная реконструкция

Александр Дрозденко одобрил решение о создании там Ленинградской библиотеки.

В усадьбе Всеволожских готовятся провести реконструкцию, воссоздав интерьеры гостевого дома и региональную библиотеку русской литературы. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

Губернатор региона, прибывший на место будущих работ, распорядился разработать проект обновленного здания. Уже известно, что в библиотеке будет предусмотрен климат-контроль, а также планируют восстановить оригинальные стены и создать пристройку. Также специалисты займутся благоустройством территории находящегося рядом Румболовского парка.

Планируется, что общая стоимость реставрации составит 33 миллиона рублей, а

По предварительным оценкам, стоимость разработки проекта с учетом археологических работ составит порядка 33 миллионов рублей, а на пристройку уйдет приблизительно 700 миллионов.

Ранее мы рассказали о том, что

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области