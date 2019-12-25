В Петербурге зафиксировано 179 новых случаев COVID-19

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные утром 25 июля предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.
Тест на коронавирус за последние сутки сдали более 16 тысяч человек.
За минувшие сутки из стационаров по выздоровлению выписали 82 человек. В Ленобласти – 43 новых случая заболевания коронавирусом.
Ранее мы сообщили, что почти 15 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус за сутки.
Фото: Piter.tv
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