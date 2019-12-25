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В Петербурге зафиксировано 179 новых случаев COVID-19
Сегодня, 10:30
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В Петербурге зафиксировано 179 новых случаев COVID-19

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Из больниц выписаны 82 человека.

За последние сутки в Петербурге зарегистрировали 179 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные утром 25 июля предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с COVID-19.

Тест на коронавирус за последние сутки сдали более 16 тысяч человек.

За минувшие сутки из стационаров по выздоровлению выписали 82 человек. В Ленобласти – 43 новых случая заболевания коронавирусом.

Ранее мы сообщили, что почти 15 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус за сутки.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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