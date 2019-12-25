Почти 15 тысяч петербуржцев протестировали на коронавирус за сутки

Под наблюдением врачей сейчас 1845 человек.

За минувшие сутки в Петербурге провели тест на коронавирус у 14856 человек. Под наблюдением врачей сейчас находится 1845 горожан: из них 248 в обсерваторе, 1033 на самоизоляции, 564 среди контактных лиц.

Всего обработано 330 обращений, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. О прибытии из других стран сообщили 108 человек. Все они находятся на двухнедельном карантине.

Ранее мы сообщили, что еще 296 человек заразились коронавирусом в Петербурге.

Фото: Piter.tv