Он также может указывать на необходимость вакцинации или ревакцинации.

В России создали тест на выявление переболевших COVID-19. Он помогает определить наличие клеточного иммунитета к коронавирусу. Об этом в интервью с "Газетой.ру" сообщил директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Арег Тотолян.

Данный тест называется "КоронаДерм PS". По процедуре он напоминает реакцию Манту. Отмечается, что тест может не только отличить переболевших от не болевших ковидом, но и указывать на необходимость вакцинации или ревакцинации.

На данный момент доклинические испытания "КоронаДерм PS" завершены, а результаты переданы на регистрацию в российское министерство здравоохранение. Далее следуют клинические испытания, которые потребуют добровольцев. Они будут первоначально проводиться на совершеннолетних гражданах, а затем на детях, "если все пойдет по плану", отметил Тотолян.

Ранее Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19".

Фото: Piter.tv