Минздрав РФ зарегистрировал препарат от коронавируса "МИР 19"

Он эффективен против всех известных штаммов коронавируса, включая "омикрон".

Министерство здравоохранения России зарегистрировало ингаляционный препарат от коронавируса "МИР 19". Об этом сообщили в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства.

Наименование лекарства расшифровывается, как "Малая интерферирующая РНК". Оно было создано на базе Института иммунологии ФМБА. По словам руководителя агентства Вероники Скворцовой, "МИР 19" эффективен против всех известных штаммов коронавируса, включая "омикрон".

Сегодня мы получили регистрационное удостоверение <…> на высокоспецифичный противовирусный препарат "МИР 19". Вероника Скворцова, глава ФМБА

Директор Института иммунологии ФМБА Муса Хаитов отметил, что данное лекарство создано для применения в условиях стационара. Оно вводится ингаляционно с использованием медицинских небулайзеров.

Доклинические исследования "МИР 19" показали, что препарат снижает вирусную нагрузку после первого применения, а также обладает низкой токсичностью.

Ранее глава "Вектора" заявил о надежной работе российских тестов на COVID-19.

Фото: пресс-служба ФМБА