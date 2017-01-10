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Глава "Вектора" заявил о надежной работе российских тестов на COVID-19

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По его словам, тест-системы не нуждаются в какой-либо модификации.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов высказался о системе российских тестов от коронавируса. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Максютов отметил, что российские тест-системы надежно выявляют все известные варианты коронавируса. Они также способны выявить штамм "омикрон". По словам главы "Вектора", отечественные тесты не нуждаются в какой-либо модификации.

Ранее глава "Вектора" заявил, что "омикрон" распространяется в три раза быстрее "дельты".

Видео: YouTube / Россия 24

Теги: вектор, коронавирус, ринат максютов, тест на коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости России,

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