Глава "Вектора" заявил, что "омикрон" распространяется в три раза быстрее "дельты"

Он отметил, что штамм вызывает менее тяжелое течение коронавируса.

Глава центра "Вектор" Ринат Максютов высказался о свойствах штамма коронавируса "омикрон". Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Максютова, "омикрон" может практически в три раза быстрее распростраться к дельта-варианту и составляет серьезную конкуренцию другому штамму. При этом глава "Вектора" отметил, что это лишь предварительные оценки.

Также Максютов добавил, что "омикрон" вызывает менее тяжелое течение коронавируса, однако число пациентов, которым потребуется госпитализация, будет расти.

Ранее глава ВОЗ заявил, что в 2022 году будет достаточное количество препаратов для вакцинации населения.

Видео: YouTube / Россия 24