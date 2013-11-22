Глава ВОЗ заявил, что в 2022 году будет достаточное количество препаратов для вакцинации населения

Он выразил надежду, что в следующем году удастся покончить с пандемией.

В 2022 году будет достаточное количество препаратов для вакцинации населения. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Адоном Гебрейесус на брифинге в Женеве.

Поставки должны быть достаточными, чтобы вакцинировать в первом квартале 2022 года все взрослое население мира. Тедрос Аданом Гебрейесус

Также глава ведомства отметил, что человечество изучило коронавирус за два года пандемии. По его словам, этого срока хватило для того, чтобы разработать эффективные инструменты борьбы с COVID-19. Он выразил надежду, что в следующем году удастся покончить с пандемией.

Ранее Попова заявила, что штамм "омикрон" заражает мышей и крыс.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)