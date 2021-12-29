В Смольном рассказали, когда улучшится эпидемиологическая обстановка в Петербурге

Председатель комитета по здравоохранению считает, что через несколько недель ситуация с COVID-19 станет лучше.

В Смольном заявили, что через несколько недель в Петербурге стихнет вспышка штамма "омикрон". Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению в городе на Неве Дмитрий Лисовец на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам чиновника, Комздрав Петербурга поддерживает любые ограничительные меры, направленные на снижение количества контактов между зараженными и здоровыми горожанами. Однако отметим, что пациенты с симптомами ОРВИ и легкой формой болезни смогут посещать поликлиники - через отдельный вход.

Представитель комитета добавил, что Северная столица находится в фазе быстрого роста числа зараженных из-за прихода штамма "омикрон". Но инфекция теперь проходит у жителей города легче. Именно поэтому вся нагрузка и легла на поликлиники. Лисовец предупредил, что в амбулаторных учреждениях возможны большие очереди. Напомним, что к работе в петербургских поликлиниках привлекут врачей из больниц и диспансеров.

Фото: Piter.tv