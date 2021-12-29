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К работе в петербургских поликлиниках привлекут врачей из больниц и диспансеров
Сегодня, 19:56
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К работе в петербургских поликлиниках привлекут врачей из больниц и диспансеров

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Докторам нужно оперативно реагировать на ситуацию и перераспределять ресурс так, чтобы сократить время ожидания как на дому, так и в учреждениях

В Петербурге в ближайшее время к работе в амбулаторном звене начнут привлекать врачей из больниц, диспансеров и медицинских центров. Об этом рассказал глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

В городе на фоне резкого роста заболеваемости поликлиники столкнулись с кадровой нехваткой. Многие доктора начали болеть и уходить на больничный.  Сейчас врачам поликлиник помогают студенты и ординаторы из медицинских вузов, однако этого ресурса зачастую не хватает. Докторам нужно оперативно реагировать на ситуацию и перераспределять ресурс так, чтобы сократить время ожидания как на дому, так и в учреждениях.  

Лисовец добавил, что что единый алгоритм для всех поликлиник выработать сложно, поскольку все районы разные.

Ранее в Ленобласти готовятся принять 20 тыс. амбулаторно болеющих ковидом на следующей неделе.

Фото: Piter.tv
 

Теги: врачи, доктора, кадры, ковид, медики, поликлиники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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