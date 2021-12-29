В Ленобласти готовятся принять 20 тыс. амбулаторно болеющих ковидом на следующей неделе

Дрозденко добавил, что из 912 человек заболевших за минувшие сутки только четверо были привиты.

Стало известно, что медучреждения Ленобласти готовятся к наплыву пациентов. Темпы роста заболеваемости в регионе не снижаются, заявил на заседании правительства в четверг, 28 января, губернатор Александр Дрозденко.

По словам Дрозденко, он уже дал команду рассмотреть возможность передачи транспортных средств. Прежде всего легковые автомобили комитету по здравоохранению с тем, чтобы он перераспределял их по больницам.

Он добавил, что из 912 человек заболевших за минувшие сутки только четверо были привиты. Более того, за последнюю неделю прирост заболевших в сутки от 9 до 14% рост. То есть в среднем на 10% ежедневно прирастаем по числу заболевших и находящихся на амбулаторном лечении. Если ещё на прошлой неделе на амбулаторном лечении находились менее 10 тыс. человек, то сегодня это 14 800 пациентов. За эти сутки прирост составил 1900 человек — 12,7% прирост за сутки.

Ранее за минувший четверг 713 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом в больницы города.

Фото: Piter.tv



