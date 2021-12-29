За минувший четверг 713 петербуржцев госпитализировали с коронавирусом в больницы города

Вчера от коронавируса привились 7 детей.

За минувший четверг, 27 января, в больницы Петербурга поступили 713 человек с ковидом и пневмониями. Об этом сообщает оперштаб 28 января.

В стационарах проходят лечение 6 714 пациентов на сегодняшний день. В реанимации находятся 580 больных, а к ИВЛ подключены 316 горожан. На амбулаторном лечении 79 089 человек, а на карантине – 4 398 петербуржцев.

За прошедший четверг из клиник выписали 612 человек.

На сегодняшний день в городе развернуто 8 687 коек в 20 стационарах – 17 городских и трех федеральных. Свободный коечный фонд – 45,08%.

Добавим, что в Петербурге работают 190 прививочных пунктов, где можно пройти вакцинацию. На 28 января первично привились 2 347 224 человека, из них 7 детей. Полностью завершили цикл вакцинации 2 868 523 петербуржца. Запас вакцины в городе составляет 746 878 комплектов доз.

Ранее мы сообщали, что 59 пунктов для вакцинации детей и подростков открыто в поликлиниках Петербурга.

Фото: Piter.tv

