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59 пунктов для вакцинации детей и подростков открыто в поликлиниках Петербурга
Сегодня, 16:21
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

59 пунктов для вакцинации детей и подростков открыто в поликлиниках Петербурга

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До обеда 28 января успели привить 72 ребёнка.

В Петербурге для вакцинации детей и подростков открыто 59 пунктов вакцинации в поликлиниках. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Уже 28 января городские детские поликлиники начали вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. До обеда успели привить 72 ребёнка.

Прием заявок на вакцинацию начался и в Педиатрическом университете. Вакцинация там стартует 31 января, на консультацию записаны более 40 детей.

Сегодня помощь взрослым и маленьким пациентам оказывают 17 городских стационаров и 3 федеральных учреждения.

Ранее врач рассказал, каких симптомов коронавируса нет при "омикроне".

Фото: комитет по здравоохранению

Теги: вакцинация, дети, подростки
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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