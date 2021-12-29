59 пунктов для вакцинации детей и подростков открыто в поликлиниках Петербурга

До обеда 28 января успели привить 72 ребёнка.

В Петербурге для вакцинации детей и подростков открыто 59 пунктов вакцинации в поликлиниках. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Уже 28 января городские детские поликлиники начали вакцинацию от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 17 лет. До обеда успели привить 72 ребёнка.

Прием заявок на вакцинацию начался и в Педиатрическом университете. Вакцинация там стартует 31 января, на консультацию записаны более 40 детей.

Сегодня помощь взрослым и маленьким пациентам оказывают 17 городских стационаров и 3 федеральных учреждения.

Ранее врач рассказал, каких симптомов коронавируса нет при "омикроне".

Фото: комитет по здравоохранению