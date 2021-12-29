Врач рассказал, каких симптомов коронавируса нет при "омикроне"

Заболевшие не теряют вкус и обоняние.

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов в эфире радио Sputnik рассказал, каких характерных симптомов коронавируса нет при "омикроне".

По словам медика, болеющие новым штаммом не теряют вкус и обоняние, кроме того, они редко сталкиваются с затрудненным дыханием. Врач заявил, что "омикрон" практически не добирается до легких, останавливаясь в бронхиолах.

Я бы не сказал, что бронхиолит при "омикроне" намного лучше пневмонии при "дельте", но это более легкое заболевание. Отметил Алексей Водовозов

Опасность нового штамма в том, что люди не сразу понимают, что больны коронавирусом. Нет привычных для этого заболевания симптомов, поэтому тестироваться сразу идут не все.

Ранее мы писали, что "омикрон" стал доминирующим штаммом в Петербурге.

Фото: Piter.TV