Роспотребнадзор назвал петербуржцам симптомы гонконгского гриппа

Врачи предупреждают о рисках H3N2.

В Петербурге усилили профилактику гриппа на фоне распространения штамма H3N2, известного как "гонконгский" грипп, и врачи рассказали горожанам, как снизить риск заражения и избежать осложнений. По данным Роспотребнадзора, эпидемия гриппа уже зафиксирована в 17 регионах России. В Санкт-Петербурге вирус циркулирует, однако эпидемический порог пока не превышен. Власти и медицинские учреждения принимают меры для сдерживания распространения инфекции.

"Гонконгский" грипп относится к штамму H3N2, который впервые выявили в 1968 году. В настоящее время его летальность не превышает 0,5 процента, однако заболевание может протекать в тяжелой форме, особенно у детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Профессор Педиатрического университета Ирина Бабаченко сообщила, что болезнь начинается внезапно. Температура тела повышается до 39–40 градусов, появляются выраженная головная боль, ломота в мышцах и общая слабость. В первые дни заболевания насморк, как правило, отсутствует, но сразу возникают сухость и першение в горле.

Медики отмечают, что у детей грипп часто протекает тяжелее из-за незрелости иммунной системы. Врачи подчеркивают необходимость немедленного обращения за медицинской помощью при появлении симптомов и предостерегают от самостоятельного лечения. Основным способом защиты специалисты называют вакцинацию. Профессор Елена Эсауленко пояснила, что сделать прививку можно даже в текущий период, однако следует учитывать, что формирование иммунитета занимает не менее двух недель.

Ранее сообщалось, что гонконгский и свиной грипп "атакуют" Петербург.

Фото: Piter.tv