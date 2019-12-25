В Петербурге прошли обыски у природоохранного прокурора Ленобласти

В Санкт-Петербурге 22 апреля прошли обыски в кабинете Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора Артема Зобова. Следственные действия провели сотрудники ФСБ.
По имеющейся информации, обыск состоялся непосредственно в рабочем кабинете чиновника. Сам Зобов фактически задержан.
Уголовное дело в отношении него возбуждено Следственным комитетом России. Подробности и обстоятельства дела на данный момент не раскрываются.
Фото: администрация МО "Шлиссельбург"
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все