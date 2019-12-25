  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге прошли обыски у природоохранного прокурора Ленобласти
Сегодня, 14:15
719
shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Сотрудники ФСБ провели следственные действия в кабинете Артема Зобова, он фактически задержан.

В Санкт-Петербурге 22 апреля прошли обыски в кабинете Ленинградского межрайонного природоохранного прокурора Артема Зобова. Следственные действия провели сотрудники ФСБ.

По имеющейся информации, обыск состоялся непосредственно в рабочем кабинете чиновника. Сам Зобов фактически задержан.

Уголовное дело в отношении него возбуждено Следственным комитетом России. Подробности и обстоятельства дела на данный момент не раскрываются.

Фото: администрация МО "Шлиссельбург"

Теги: петербург, прокуратура, фсб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии