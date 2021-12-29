Стало известно, что "омикрон" стал доминирующим штаммом в Петербурге

По словам Тотоляна, если анализировать каждую неделю, мы видим, что эта красная линия почти прямая.

В четверг, 27 января, стало известно, что у 70% петербуржцев тест на штамм коронавируса "омикрон" показывает положительный результат. Об этом рассказал директор Санкт-Петербургского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян в рамках онлайн-собрания Научного совета РАН.

По словам Тотоляна, Петербург уже вышел на 70% циркуляции "омикрона". Если анализировать каждую неделю, мы видим, что эта красная линия почти прямая.

Он добавил, что в Петербурге разработали тест на клеточный иммунитет от коронавируса. Тотолян рассказал, что "у нас принято проводить испытания любой разработки на самих разработчиках. Мы не исключение. Мы ещё в прошлом году прошли этот путь, для самих себя доказали, что этот тест работает, как в случае оценки постинфекционного, так и в случае оценки поствакцинального иммунитета".

Ранее еще двое детей скончались от коронавируса в Петербурге. На сегодняшний день в Педиатрическом университете находится 44 пациента с ковидом.

Фото: Piter.tv