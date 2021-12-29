Еще двое детей скончались от коронавируса в Петербурге

На сегодняшний день в Педиатрическом университете находится 44 пациента с ковидом.

В четверг, 27 января, стало известно, что с начала 2022 года в клинике Петербургского государственного педиатрического медицинского университета двое детей умерли от коронавируса.

Как рассказали в пресс-службе медицинского учреждения, у погибших были онкогематологические заболевания. В прошлом году в учреждение госпитализировали 422 ребёнка, с начала года через отделение уже прошло 76 детей.

Отмечается, что по состоянию на сегодняшний день в Педиатрическом университете находится 44 пациента с ковидом. В прошлом году в клинике от коронавируса скончались четыре ребёнка: у двух из них были онкогематологические заболевания, у одного — тяжёлая патология почек, четвёртый пациент — новорождённый с тяжёлыми пороками развития.

Добавим, что в ближайшее время планируется расширить коечный фонд.

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Фото: Piter.tv

