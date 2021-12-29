Ребенок скончался от коронавируса в детской больнице Петербурга

Как сообщили в ведомстве, ребенку был 1 год 2 месяца. У него была диагностирована тяжёлая соматическая патология.

В среду, 26 января, в Петербурге от коронавируса скончался ребёнок. Об этом сообщает "78.ru" со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению города.

Как сообщили в ведомстве, ребенку был 1 год 2 месяца. Отмечается, что у него была диагностирована тяжёлая соматическая патология.

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что в детской больнице 5 им.Н.Ф. Филатова количество коек для детей с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее выросло до 611. Сегодня утром прием инфекционных больных начал хирургический корпус.

Ранее у пятимесячного петербуржца остановилось сердце. Со слов матери, она накормила его молочной смесью и уложила спать. Через некоторое время он начал издавать хрипы.

Фото: Piter.tv