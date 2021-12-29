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У пятимесячного петербуржца остановилось сердце
Сегодня, 10:11
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У пятимесячного петербуржца остановилось сердце

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Со слов матери, она накормила его молочной смесью и уложила спать. Через некоторое время он начал издавать хрипы.

В Петербурге от остановки сердца умер пятимесячный ребенок. Об этом стало известно Piter.tv.

В больницу 21 января был доставлен пятимесячный мальчик. Со слов матери, она накормила его молочной смесью и уложила спать. Через некоторое время он начал издавать хрипы и побелел, была вызвана скорая помощь.

В больнице у мальчика остановилось сердце. Он болел гидроцефалией (повышенное скопление цереброспинальной жидкости в ликворной системе головного мозга).

Ранее пятилетний петербуржец получил ушиб брюшной стенки после удара матери.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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