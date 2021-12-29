Пятилетний петербуржец получил ушиб брюшной стенки после удара матери

Пятилетний ребенок получил ушиб передней брюшной стенки после того, как его рукой ударила мать. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию поступила телефонограмма из детской больницы. В ней говорилось, что к ним поступил 5-летний мальчик, проживающий на Южном шоссе. По предварительной информации, дома он получил удар рукой от матери.
У него диагностировали ушиб передней брюшной стенки, после оказания помощи отпустили домой.
Ранее несовершеннолетняя петербурженка с сахарным диабетом попала в больницу с передозировкой инсулином.
Фото: Piter.tv
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