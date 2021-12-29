Пятилетний петербуржец получил ушиб брюшной стенки после удара матери

После оказания помощи его отпустили домой.

Пятилетний ребенок получил ушиб передней брюшной стенки после того, как его рукой ударила мать. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию поступила телефонограмма из детской больницы. В ней говорилось, что к ним поступил 5-летний мальчик, проживающий на Южном шоссе. По предварительной информации, дома он получил удар рукой от матери.

У него диагностировали ушиб передней брюшной стенки, после оказания помощи отпустили домой.

Ранее несовершеннолетняя петербурженка с сахарным диабетом попала в больницу с передозировкой инсулином.

Фото: Piter.tv