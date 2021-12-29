Несовершеннолетняя петербурженка с сахарным диабетом попала в больницу с передозировкой инсулином

В Петербурге 14-летняя девочка с сахарным диабетом попала в больницу с передозировкой инсулином. Об этом стало известно Piter.tv.
Установлено, что несовершеннолетняя впала в депрессию, после того, как врачи запретили заниматься ей профессиональным спортом (синхронное плаванье) из-за выявленного сахарного диабета. Подросток длительное время посещала психолога.
Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с передозировкой инсулином. Она находится в реанимации.
Ранее в Петербурге 17-летняя отравилась метадоном и солями.
Фото: Piter.tv
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