Несовершеннолетняя петербурженка с сахарным диабетом попала в больницу с передозировкой инсулином

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Петербурге 14-летняя девочка с сахарным диабетом попала в больницу с передозировкой инсулином. Об этом стало известно Piter.tv.

Установлено, что несовершеннолетняя впала в депрессию, после того, как врачи запретили заниматься ей профессиональным спортом (синхронное плаванье) из-за выявленного сахарного диабета. Подросток длительное время посещала психолога.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с передозировкой инсулином. Она находится в реанимации.

Ранее в Петербурге 17-летняя отравилась метадоном и солями.

Фото: Piter.tv