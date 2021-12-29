В Петербурге 17-летняя отравилась метадоном и солями

Она употребляет наркотики с 2017 года.

Несовершеннолетнюю петербурженку госпитализировали с отравлением метадоном и солями. Об этом стало известно Piter.tv.

Семнадцатилетняя девушка была госпитализирована в неадекватном состоянии из отделения медицинской реабилитации, где она состояла на учете у нарколога. Туда ее привела мать, так как девушка была в состоянии наркотического опьянения. Несовершеннолетняя находится в реанимации.

Также установлено, что девушка употребляет наркотические средства с 2017 года, находится на амбулаторном лечении.

В декабре в детскую больницу им. Филатова поступил 17-летний юноша с отравлением наркотиками. Подросток воспитывается в полной и благополучной семье. На профилактических учетах не состоит.

Фото: Piter.tv