В детскую больницу им. Филатова поступил 17-летний юноша с отравлением наркотиками

Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии.

В больницу № 5 им. Филатова доставили 17-летнего жителя Петербурга. Известно, что юноша отравился наркотиком. По информации Piter.tv, молодой человек находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшего госпитализировали из квартиры на проспекте Большевиков. Отметим, что молодой человек проживает по другому адресу. Пациент на данный момент не пришел в чувства.

Подросток воспитывается в полной и благополучной семье. На профилактических учетах не состоит. Мальчик получает среднее специальное образование в одном из петербургских колледжей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полуторогодовалая петербурженка отравилась таблеткой от импотенции.

Фото: Piter.tv