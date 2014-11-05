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В детскую больницу им. Филатова поступил 17-летний юноша с отравлением наркотиками
Сегодня, 9:35
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В детскую больницу им. Филатова поступил 17-летний юноша с отравлением наркотиками

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Сейчас подросток находится в тяжелом состоянии.

В больницу № 5 им. Филатова доставили 17-летнего жителя Петербурга. Известно, что юноша отравился наркотиком. По информации Piter.tv, молодой человек находится в тяжелом состоянии.

Пострадавшего госпитализировали из квартиры на проспекте Большевиков. Отметим, что молодой человек проживает по другому адресу. Пациент на данный момент не пришел в чувства. 

Подросток воспитывается в полной и благополучной семье. На профилактических учетах не состоит. Мальчик получает среднее специальное образование в одном из петербургских колледжей.

Ранее на Piter.tv сообщили, что полуторогодовалая петербурженка отравилась таблеткой от импотенции.

Фото: Piter.tv

 

Теги: больница им филатова, отравился наркотиками, подросток, студент мтк синявина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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