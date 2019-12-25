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Полуторогодовалая петербурженка отравилась таблеткой от импотенции
Сегодня, 10:23
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полуторогодовалая петербурженка отравилась таблеткой от импотенции

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Она в состоянии средней степени тяжести помещена в отделение детской городской больницы.

В Петербурге в больницу попала полуторогодовалая девочка с отравлением препаратом от импотенции. Об этом стало известно Piter.tv.

Девочку доставили в больницу 21 декабря из квартиры дома по проспекту Ветеранов. Она в состоянии средней степени тяжести помещена в отделение детской городской больницы.

Ребенок дома съел таблетку препарата, который применяется для лечения импотенции.

Ранее в Петербурге годовалая девочка отравилась таблетками для лечения анемии.

Фото: pexels

Теги: дети, импотенция, отравление
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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