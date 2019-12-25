Полуторогодовалая петербурженка отравилась таблеткой от импотенции

В Петербурге в больницу попала полуторогодовалая девочка с отравлением препаратом от импотенции. Об этом стало известно Piter.tv.
Девочку доставили в больницу 21 декабря из квартиры дома по проспекту Ветеранов. Она в состоянии средней степени тяжести помещена в отделение детской городской больницы.
Ребенок дома съел таблетку препарата, который применяется для лечения импотенции.
Ранее в Петербурге годовалая девочка отравилась таблетками для лечения анемии.
Фото: pexels
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