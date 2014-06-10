В Петербурге годовалая девочка отравилась таблетками для лечения анемии

Накануне в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы. Медики рассказали о госпитализации годовалой девочки с отравлением. Об этом стало известно Piter.TV.
Ребенка забрали из квартиры на Ленинградском проспекте. Установлено, что девочка отравилась таблетками для лечения анемии. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
Ранее в Петербурге девочка из приемной семьи обвинила родителей в применении физической силы.
Фото: pexels.com
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