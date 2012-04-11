В Петербурге девочка из приемной семьи обвинила родителей в применении физической силы

Ребёнок передан в детскую больницу, полиция проводит проверку по факту данного сообщения.

В Петербурге девочка обратилась в полицию с жалобой на свою семью. Она сообщила, что является приемным ребенком и к ней применяют методы физического насилия. Об этом стало известно Piter.tv

Несовершеннолетняя заявила, что мать несколько недель назад ударила её ложкой по правой руке из-за плохой успеваемости и потому что она приёмная дочь.

Также девочка пояснила, что недавно в социальной сети она начала общаться со своей биологической матерью. Вечером 2 декабря она обратилась к ней за помощью, так как приёмная мать выгнала её из дома. Ребёнок передан в детскую больницу, полиция проводит проверку по факту данного сообщения.

Ранее стало известно, что в Ленобласти родители уронили на ногу батарею годовалой дочке.

Фото: Piter.tv