В Ленобласти родители уронили на ногу батарею годовалой дочке

В Ломоносовском районе Ленобласти родители по неосторожности уронили на ногу батарею своей малолетней дочке. Об этом стало известно Piter.tv.
Накануне вечером родители обратились в больницу. У их годовалой дочки диагностировали закрытый перелом фаланги первого пальца левой стопы. С их слов, они уронили ей на ногу батарею.
Девочка находится в удовлетворительном состоянии и после оказания медицинской помощи отпущена домой.
Накануне в Колпино мать самовольно унесла из больницы младенца с острым гастроэнтеритом.
Фото: Piter.tv
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