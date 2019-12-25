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В Ленобласти родители уронили на ногу батарею годовалой дочке
Сегодня, 9:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти родители уронили на ногу батарею годовалой дочке

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У девочки диагностировали закрытый перелом фаланги первого пальца левой стопы.

В Ломоносовском районе Ленобласти родители по неосторожности уронили на ногу батарею своей малолетней дочке. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне вечером родители обратились в больницу. У их годовалой дочки диагностировали закрытый перелом фаланги первого пальца левой стопы. С их слов, они уронили ей на ногу батарею.

Девочка находится в удовлетворительном состоянии и после оказания медицинской помощи отпущена домой.

Накануне в Колпино мать самовольно унесла из больницы младенца с острым гастроэнтеритом.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, медики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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