В Колпино мать самовольно унесла из больницы младенца с острым гастроэнтеритом

Полиция проводит проверку.

В Колпино мать самовольно унесла из больницы 11-месячного ребёнка с острым гастроэнтеритом. Об этом стало известно Piter.tv.

Мальчика доставили в больницу 29 ноября, врачами был поставлен диагноз "острый гастроэнтерит" (воспалительное заболевание желудка и тонкой кишки). Уже 1 декабря в 17:30 женщина с ребёнком самовольно покинула территорию больницы.

Полиция проводит проверку.

Ранее на Piter.tv: В Сестрорецке мужчина впал в клиническую смерть из-за переохлаждения и отравления.

Фото: pexels