В Сестрорецке мужчина впал в клиническую смерть из-за переохлаждения и отравления

В Сестрорецке в больницу попал мужчина с переохлаждением и отравлением суррогатами. Об этом стало известно Piter.tv.
Врачи сообщили в полицию, что 1 декабря вечером местный житель доставил к ним 58-летнего мужчину. Он нашёл его без сознания на улице в посёлке Симагино.
Пострадавший с признаками переохлаждения и отравления суррогатами находится в состоянии клинической смерти.
Ранее полицией было возбуждено уголовное дело после двойного убийства в Красном Селе.
Фото: Piter.tv
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