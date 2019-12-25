В Сестрорецке мужчина впал в клиническую смерть из-за переохлаждения и отравления

В больницу его доставил прохожий.

В Сестрорецке в больницу попал мужчина с переохлаждением и отравлением суррогатами. Об этом стало известно Piter.tv.

Врачи сообщили в полицию, что 1 декабря вечером местный житель доставил к ним 58-летнего мужчину. Он нашёл его без сознания на улице в посёлке Симагино.

Пострадавший с признаками переохлаждения и отравления суррогатами находится в состоянии клинической смерти.

Ранее полицией было возбуждено уголовное дело после двойного убийства в Красном Селе.

Фото: Piter.tv