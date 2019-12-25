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Возбуждено уголовное дело после двойного убийства в Красном Селе
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Возбуждено уголовное дело после двойного убийства в Красном Селе

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Подозреваемый был оперативно задержан по "горячим следам". 

Правоохранители возбудили уголовное дело после двойного убийства в Красном Селе. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 30 ноября обратилась 82-летняя женщина, проживающая на улице Суворова в Красном Селе. Она рассказала, что в их квартиру пришел знакомый её внука в состоянии наркотического опьянения и в результате внезапно возникшей ссоры убил её 49-летнюю дочь и, находившегося  в гостях, 23- летнего знакомого внука. Сам 31-летний внук пенсионерки был госпитализирован колото-резаными ранениями передней поверхности грудной клетки справа, задней поверхности правого плеча и предплечья.

Подозреваемый был оперативно задержан по "горячим следам".  По предварительной информации, он, придя в гости, без причины стал наносить удары ножом присутствовавшим в квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".  

Фото: Piter.tv

Теги: красное село, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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