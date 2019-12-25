Полицейские задержали петербуржца в наркотическом опьянении, подозреваемого в убийстве двух человек

В полицию обратилась пенсионерка, в квартире которой развернулась трагедия.

Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек в Красносельском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 30 ноября обратилась 82-летняя женщина, проживающая на улице Суворова в Красном Селе. Она рассказала, что в их квартиру пришел знакомый её внука в состоянии наркотического опьянения и в результате внезапно возникшей ссоры убил её 49-летнюю дочь и, находившегося в гостях, 24- летнего знакомого внука. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Подозреваемый мужчина был задержан нарядом ППС полиции. С места преступления изъят нож. Установлена личность злоумышленника, это 22-летний неработающий петербуржец. Он по всем признакам находился в состоянии наркотического опьянения. Злоумышленник доставлен в полицию.

Ранее был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Рощино в 1997 году.

Фото: Piter.tv