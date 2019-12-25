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Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Рощино в 1997 году
Сегодня, 9:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве в Рощино в 1997 году

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Обвиняемого доставят к следователям в Выборг Ленинградской области.

В Воронежской области задержали мужчину, находящего в федеральном розыске по подозрению в убийстве в Рощино Ленобласти в 1997 году. Об этом стало известно Piter.tv.

В Воронежской области 30 ноября задержали 56-летнего мужчину. Он обвиняется в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору. По версии правоохранителей, 7 мая 1997 года около семи утра, в Рощино он вместе со своим знакомым нанес не менее трех ударов тупым предметом по голове Г. и сдавил его шею веревкой, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

Обвиняемого доставят к следователям в Выборг Ленинградской области.

На прошлой неделе в Петербурге на Брянцева мужчина убил сожительницу ножом во время обоюдной драки.

Фото: Piter.tv

Теги: рощино, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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