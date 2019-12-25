На Брянцева мужчина убил сожительницу ножом во время обоюдной драки

Женщина также успела нанести удар своему оппоненту.

Вечером 23 ноября в полицию Петербурга поступило сообщение, что в квартире на улице Брянцева мужчина что-то сделал со своей сожительницей. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Женщину обнаружили без сознания с ножевым ранение груди. Выяснилось, что в ходе обоюдной драки ее смертельно ранил сожитель. Однако она успела ударить мужчину ножом в живот.

Подозреваемого с множественными колото-резанными ранениями живота, спины, таза госпитализировали в Городскую больницу №3. Труп женщины направили в морг. С места происшествия изъяли следы рук, 2 кухонных ножа, топор, куртку, платье со следами повреждения.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее петербурженка обнаружила труп соседа, изо рта у него шла кровь.

Фото: Piter.TV