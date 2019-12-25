Петербурженка обнаружила труп соседа, изо рта у него шла кровь

Тело направили в морг для выяснения точной причины смерти.

Днем 23 ноября в дежурную часть полиции Петербурга обратилась местная жительница. Она рассказала, что обнаружила труп соседа в квартире на улице Летчика Пилютова. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

По словам женщины, дверь в квартиру соседа была открыта. Она вошла и увидела соседа, лежащим на полу. Изо рта у него шла кровь.

Труп с кровоизлиянием на шее и груди направили в морг для выяснения точной причины смерти. Из квартиры изъяли следы пальцев рук, след обуви, чулки с фиксирующейся резинкой.

Ранее жителя коммуналки на Тимуровской нашли мертвым с ножевым ранением в области паха.

Фото: Piter.TV