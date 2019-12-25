Жителя коммуналки на Тимуровской нашли мертвым с ножевым ранением в области паха

Полиция Петербурга расследует обстоятельства смерти мужчины 1979 года рождения. Его труп нашли в коммунальной квартире на Тимуровской улице. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
К стражам порядка обратился сосед умершего по коммунальной квартире. Он рассказал, что не может попасть в квартиру и ему никто не открывает.
После вскрытия двери в квартире обнаружили труп мужчины с ножевым ранением в области паха. Рядом с телом лежал нож.
С места происшествия изъяли биоматериалы, следы рук, нож, 2 мобильных телефона, шприц с иглой, пакет с веществом белого цвета, жесткий диск. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.
Ранее мы писали, что житель Выборга ударил знакомого ножом в горло во время распития спиртного.
Фото: Piter.TV
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